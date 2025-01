Não é só envelhecer: perda de memória tem causas que talvez você não saiba

Com o excesso de atividades e informações que recebemos no dia a dia, é comum esquecermos onde colocamos algo, algum item importante que precisávamos no supermercado ou até o horário de tomar um medicamento. No entanto, esses esquecimentos tendem a se intensificar com a idade avançada.

Faz parte do envelhecimento apresentar um declínio (ou déficit) cognitivo —o que não significa necessariamente uma demência.

Muitas vezes, além da questão genética, os hábitos do dia a dia e outras condições de saúde podem prejudicar a memória.