Por que ficamos mais felizes no verão?

Um banho de sol de 15 a 30 minutos já pode contribuir para a melhora do humor e da saúde mental.

Então, não estranhe se você for ao médico e receber a recomendação de se expor ao sol. Sobretudo se você é do time que trabalha o dia todo no escritório ou em ambientes fechados. "É claro que a exposição ao sol é apenas uma parte do tratamento e da prevenção de condições mentais", ressalta o psiquiatra.

Melhora do sono: um estudo de 2014, da Northwestern Medicine, apontou que indivíduos que trabalhavam em ambiente com janelas e estavam mais expostos à luz solar desenvolveram hábitos de sono melhores.



A luz solar regula o ritmo circadiano, que controla funções biológicas do organismo, como o sono, o metabolismo e a concentração. "Durante o dia, a exposição à luz inibe a liberação de melatonina, enquanto sua ausência no período da noite permite a produção desse hormônio, essencial para o sono", explica Raquel Mendes Cordeiro, psiquiatra e professora do curso de Medicina do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).

Como aproveitar os poderes positivos do sol

Mesmo que você não seja fã do verão ou dos banhos de sol prolongados, saiba que isso não é um problema. Ambos os especialistas afirmam que 15 minutos por dia são suficientes para a saúde, especialmente para a síntese da vitamina D.

Por isso, aproveite algumas pausas na rotina para dar um passeio e perceber como você se sente melhor após se expor ao sol. Só não se esqueça de usar protetor solar nesse período.