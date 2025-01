Como é a cirurgia que reposiciona a mandíbula, feita por irmã de Gracyanne?

Por diversas causas, principalmente genéticas, algumas pessoas desenvolvem as estruturas (mandíbula e maxila) com maior discrepância entre elas. Para corrigir essas alterações do crescimento, os especialistas realizam um diagnóstico preciso e indicam a cirurgia ortognática.

Como a cirurgia é feita?

O procedimento consiste em realinhar as estruturas da mandíbula e/ou da maxila. Isso pode ser feito com serras, parafusos e placas de titânio em um centro cirúrgico, além do acompanhamento odontológico prévio.

O uso do aparelho antes —para ajeitar os dentes— e durante a cirurgia faz parte do tratamento. Na operação, a estrutura "segura" todos os dentes, pois os ossos serão "soltos" para, então, serem serrados e recolocados no local certo.

Não é uma cirurgia recomendada para crianças. Para essa faixa etária, tenta-se corrigir o problema com aparelhos ortodônticos.