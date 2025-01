Álcool, praia e calor: veja problemas que a combinação traz para seu corpo

O álcool bloqueia a produção da vasopressina, hormônio antidiurético responsável pela retenção de água nos rins, o que facilita o aparecimento de cálculos renais e aquela vontade desenfreada de urinar a toda hora.

Quando há desidratação, é quase certo que vão surgir ressaca, mal-estar e diarreia, pois o álcool acaba absorvido pelo intestino.

A desidratação por álcool agrava condições como pressão arterial baixa (devido à diminuição do volume sanguíneo) e diabetes.

Há ainda prejuízos para o sistema nervoso, o que desencadeia tontura, falhas de memória, alterações na fala, na coordenação e no raciocínio.

Por tudo isso, se for tomar algo alcoólico na praia, que seja com cautela: em baixa quantidade e sempre alternando com água, pelo menos no mesmo volume.