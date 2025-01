Suco de gengibre com abacaxi e morango: para que serve e como fazer?

Reforça o sistema imunológico. O gingerol, substância presente no gengibre fresco, diminui o risco de infecções no organismo; o morango contém vitamina E, betacarotenos, compostos bioativos e é uma excelente fonte de vitamina C, que reforça a imunidade; já o abacaxi tem uma ampla variedade de vitaminas, minerais e enzimas, como a bromelina, nutrientes que aumentam a imunidade e eliminam as inflamações do corpo.

Ajuda a combater inflamações. O gengibre reduz a inflamação no corpo, aliviando dores e desconfortos relacionados a condições inflamatórias. A bromelina do abacaxi tem efeito anti-inflamatório que auxilia na redução do inchaço e da dor muscular. O morango também contribui para a diminuição da inflamação, protegendo as células do corpo.

Controla a pressão arterial. O gengibre tem propriedades que relaxam os vasos sanguíneos, o que favorece a circulação e reduz a pressão arterial. Já o abacaxi, por ter potássio, auxilia no equilíbrio do sódio no organismo, mantendo os níveis saudáveis de pressão arterial.

Contribui com o controle do peso. O gengibre pode acelerar o metabolismo, ajudando a queimar calorias de forma mais eficiente. O abacaxi, além de ser rico em fibras, proporciona saciedade, o que controla o apetite. O morango é baixo em calorias e contém antioxidantes, o que diminui o acúmulo de gordura.

Melhora a circulação sanguínea. O gengibre estimula a circulação sanguínea, promovendo um fluxo mais eficiente de sangue e oxigênio para as células. O abacaxi e o morango, com suas propriedades anti-inflamatórias, melhoram ainda mais o fluxo sanguíneo, beneficiando o sistema circulatório.

Faz bem para a saúde ocular. O morango é fonte de vitamina C e antioxidantes, protegendo os olhos contra os danos causados pelos radicais livres. O abacaxi, por ter vitamina A, contribui para a saúde da retina e a manter a visão saudável.