Qual refeição é a campeã de importância: café da manhã, almoço ou jantar?

Geralmente entre os brasileiros, o almoço é visto como a refeição de destaque. É no meio do dia, quando estamos mais ativos física e mentalmente, que o organismo pede combustível de qualidade —a necessidade de energia para sustentar as atividades é maior. O prato ideal nesse momento concentra proteínas, fibras, carboidratos, vitaminas e minerais —ou seja, tudo o que o organismo precisa para seguir funcionando a pleno vapor.

"O almoço acaba sendo a refeição que concentra maior volume e variedade de nutrientes, por isso costuma ser chamada de 'mais completa'", explica o endocrinologista Renato Zilli.

Um almoço equilibrado ajuda a manter a energia estável até a noite e reduz a necessidade de lanches pesados à tarde. Já deixar essa refeição de lado pode repercutir em fadiga excessiva, irritabilidade e queda no desempenho. Além disso, negligenciar o almoço costuma aumentar a fome no fim do dia, abrindo espaço para episódios de compulsão alimentar.

Jantar: leveza e estratégia para o sono

Imagem: iStock

O jantar fecha o ciclo alimentar diário e, por isso, merece atenção especial. À medida que a noite chega, o metabolismo naturalmente desacelera, preparando o corpo para o descanso. Comer demais nas horas finais não só dificulta a digestão, como também atrapalha o sono e pode contribuir para o ganho de peso.