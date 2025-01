Quantos quilos dá para perder por semana ou por mês de forma saudável?

Algumas diretrizes atuais para tratamento do sobrepeso e da obesidade recomendam a perda de 5% a 10% do peso em seis meses, o que já é significativo para a melhora da saúde. Rachel Freire, nutricionista especialista em obesidade e com pós-doutorado pela Harvard Medical School (EUA)

Por que pode ser ruim emagrecer rapidamente?

Imagem: iStock

Karina Hatano, médica do exercício do esporte, especialista em fisiologia e nutrologia, pondera que o principal problema em emagrecer rapidamente é que as pessoas geralmente adotam dietas difíceis de manter durante a vida toda. Aí, quando conseguem um bom resultado, voltam a ter hábitos alimentares ruins e recuperam todos os quilos perdidos (ou até mais) — o famoso efeito sanfona.

Além disso, conforme emagrecemos, nosso corpo tende a "lutar contra" a perda de gordura, pois ela é um importante estoque de energia. As armas do organismo nessa luta são o aumento do apetite e a redução do metabolismo, que obviamente vão dificultar o emagrecimento e podem gerar um efeito platô (estagnação do peso mesmo fazendo dieta) ou reganho dos quilos perdidos.

Uma maneira de minimizar isso é justamente não reduzir muito rapidamente os quilos na balança. Ao emagrecer de forma lenta e gradual você permite que seu corpo se "acostume" com aquele peso menor e entenda que ele é seu "peso normal", em vez de lutar para voltar ao peso anterior.