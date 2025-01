Quais as melhores estratégias para ganhar massa muscular, segundo Harvard

2. Arte marcial Tai Chi Chuan

De origem chinesa, combina uma série de movimentos fluídos, para criar uma espécie de meditação em movimento. Como são os próprios praticantes que definem o ritmo, torna-se acessível, independentemente da idade ou da condição física. Funciona bem para os mais velhos, pois o equilíbrio é um componente importante da condição física e algo que perdermos com o avançar da idade.

3. Musculação

O treinamento de força pode ser feito com o peso do próprio corpo ou com halteres, aparelhos, barras, elásticos etc. Ele melhora a força muscular, previne lesões e ativa o metabolismo. Todo mundo pode e deve fazer esses exercícios, obviamente que de forma adaptada para cada caso: na terceira idade, o treino de força ajuda no combate a vários problemas, como dores, osteoporose e sobrepeso.

Imagem: iStock

4. Caminhadas diárias

Vários estudos sugerem que caminhar durante pelo menos 30 minutos, mesmo em ritmo moderado ou pausado, pode trazer benefícios tanto para a mente quanto para o corpo. O exercício ainda melhora o sistema cardiovascular e pode ajudar a fortalecer a musculatura da parte inferior do corpo nas pessoas mais velhas ou que têm pouca condição física.