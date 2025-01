Querendo engravidar? Veja alimentos que ajudam na saúde feminina

Frutas cítricas, que possuem vitamina C, cálcio, potássio e folato: ajudam a manter o ciclo menstrual estável e os óvulos saudáveis.

Folhas verde-escuras, ricas em folato e ferro: podem melhorar o processo de ovulação, reduzindo problemas genéticos.

Peixes ricos em ômega 3: ajudam não apenas na concepção, mas também nas primeiras semanas de gestação, no desenvolvimento do embrião.

Os frutos vermelhos: possuem licopeno, que ajuda na boa saúde dos óvulos.

Ácido fólico, ferro, zinco, vitamina A, selênio e iodo: são outros nutrientes importantes na pré-concepção.

Moraes sugere ainda que as tentantes planejem suas refeições com uma variedade de vegetais, que devem ocupar metade do prato. "As saladas devem ser 'coloridas', com cenoura, beterraba, tomate e alface, por exemplo."