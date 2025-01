Gaslighting: 10 sinais de que você sofre manipulação psicológica

Imagem: iStock

Os principais sinais

1. Dependência: Quem pratica o gaslighting quer obter poder e controle sobre a outra pessoa, fazendo-a se sentir dependente. A vítima passa a acreditar que o abusador está certo e que precisa dele para se sentir amada, validada e protegida. A partir daí vive em função de suas opiniões, permissões, decisões, às vezes até mesmo dinheiro.

2. Insegurança: Uma pessoa que age com submissão passa a obedecer ao outro e torna-se insegura. Como é dependente, tem medo de perder aquele que reforça o tempo todo ser o único que realmente se importa com ela ou está ao seu lado. Dessa forma, o algoz consegue fazê-la duvidar de sua própria intuição, de seu raciocínio, sua capacidade de fazer escolhas e de sua autoconfiança.

3. Isolamento: Insegura, confusa e com baixa autoestima, pouco a pouco a presa do gaslighting assume para si um comportamento recluso ou retraído. Suas relações são minadas pelo abusador, que fará de tudo para evitar que ela encontre determinados colegas, amigos, familiares, ou tenha assuntos mais íntimos com eles. Se a vítima quiser socializar, precisa ser com uma lista de "autorizados".

4. Alienação: Ao assumir um papel de fantoche, o indivíduo não consegue mais discernir o que é ou não falso. Aceita as distorções baseadas em mentiras, omissões e manipulações do abusador como verdadeiras. Como consequência, perde a real noção sobre si, terceiros ou tudo o que não agrada ao outro, como culturas, hábitos, jeito de se vestir, religiões, lugares e visões políticas.