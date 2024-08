De autossabotagem a abusos: 4 problemas que a baixa autoestima pode trazer

Como estamos falando de situações em que a própria percepção de si se torna dependente de outra pessoa, muito provavelmente a vítima desse tipo de relação abusiva (seja física ou psicológica) necessite de auxílio para identificar o quão perigosa a relação se tornou ou está prestes a se tornar. Nesses casos, o ideal é buscar o auxílio de um profissional de saúde mental e, somado a isso, uma ampla rede de apoio social e afetivo que ofereça apoio nas decisões necessárias para a ruptura ou reconstrução desses laços.

3. Autossabotagem

Se há vários caminhos pelos quais podemos encontrar o amor a nós mesmos, o mesmo vale também para o ódio. Se construímos uma relação com a nossa identidade que faz do nosso eu um alvo para a agressividade, ela pode se dar também por diferentes vias. Uma delas é a de identificar a autoimagem nas figuras do fracasso. Isso é especialmente comum nos ambientes de trabalho e de educação, em que acabamos sendo muito dependentes do olhar do outro como forma de avaliação das nossas práticas e condutas.

Um exemplo desse comportamento é aquele indivíduo que se coloca aquém dos outros ou oferece os próprios fracassos como um pedido de reconhecimento, por vezes até de forma antecipada, em frases como "eu sei que eu não vou conseguir", "tenho certeza de que não sou capaz". Isso tende a estabelecer uma repetição de relacionamentos abusivos. Neles, o principal resultado é a efetivação da agressividade voltada contra si, encontrando dados na realidade que possam servir de prova da necessidade da sabotagem.

Essas pessoas desenvolvem ainda na infância crenças e microcontratos com elas mesmas —e que ficam inconscientes. É comum que ela, por exemplo, passe a internalizar e acreditar nas frases sobre os fracassos que ela oferece aos outros. Elas colocam essas mensagens na cabeça desde pequenas e crescem acreditando nisso, então, quando existe uma oportunidade, elas se autossabotam.

4. Términos de relacionamentos

Términos precoces de relacionamentos em que a autoestima se coloca em primeiro plano tendem a acontecer por duas vias. A primeira delas, e a mais comum, é quando a insistência pelo reconhecimento de uma identidade desvalorizada acaba criando uma situação de sofrimento para ambas as pessoas. Quando a necessidade de rebaixar a si próprio é muito intensa, pode acontecer, inclusive, que o sujeito tenha reações de irritação ou agressividade com as tentativas de cuidado e de proteção, reafirmando sua condição de alguém a ser odiado.