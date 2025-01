Fazer compras está caro? Veja como reduzir conta e continuar comendo bem

Imagem: iStcok

Se levar as crianças for inevitável, converse com elas antes de sair, aconselha a nutricionista Daniele Rodrigues, do Hospital Aliança, Rede D'Or, em Salvador. "Reforce de forma tranquila sobre importância de consumir alimentos saudáveis e o porquê de restringir determinados itens", diz, acrescentando que envolvê-las no planejamento da lista ou em pequenas tarefas, como buscar itens específicos na loja, ajuda a mantê-las ocupadas e ensina sobre escolhas conscientes.

5. Alimente-se antes

Fazer compras com fome aumenta a probabilidade de escolher alimentos que forneçam energia rápida, o que pode levar a escolhas irrefletidas e, muitas vezes, menos saudáveis, como salgadinhos e guloseimas.

Estar com o estômago cheio ajuda a não se desviar dos seus objetivos e a evitar gastos supérfluos. Se não for possível ajustar o horário das compras, um lanche leve e nutritivo antes de sair pode ajudar a controlar a fome e reduzir decisões impulsivas. Além disso, esteja atento, pois a sede às vezes pode ser confundida com fome.

"Para pegar menos movimento, indico ir ao mercado em dias úteis pela manhã, após o café. Nas segundas e quartas-feiras, também é de costume os estoques serem renovados e haver promoções", complementa a nutricionista Bianca Gonçales.