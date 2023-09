Soluções lácteas parecem queijo, mas não têm leite e são pouco nutritivas

Em meio a esse cenário, cresce a oferta de produtos de menor qualidade nutricional e preço baixo, seja para outros fabricantes de alimentos, seja para o consumidor final. Isso ocorre devido a brechas na legislação de alimentos que têm permitido até mesmo o uso de aditivos não autorizados pela Anvisa.

É o caso das misturas lácteas, que ganharam visibilidade no ano passado com as prateleiras dos supermercados cheias de novos produtos à base de soro de leite vendidos em embalagens muito parecidas com as dos produtos originais.

Não é de hoje que o Joio vem registrando o lançamento de ultraprocessados lácteos de qualidade inferior no mercado brasileiro. Há dois anos, contamos a trajetória do soro de leite, que passou de descarte industrial à principal matéria-prima para novos produtos, com preços mais convidativos e de qualidade nutricional inferior. Atualmente, o Toddynho tem soro de leite reconstituído como ingrediente principal.

Observamos os preços de muçarela dispararem no mercado. Nessa perspectiva, para a Alibra, por possuirmos no portfólio produtos alternativos, esse cenário foi excelente Paulo Micheleto Junior, gerente comercial de "food service" da Alibra

Se você é leitor ou leitora do Joio, deve saber que a indústria de ultraprocessados é eficiente em inovar e se adaptar rapidamente a mudanças de hábitos e ao cenário econômico. São inovações que miram redução de custos.

Crise também pode ser sinônimo de oportunidade, dependendo do espaço que se ocupa na cadeia alimentar. "Observamos os preços de muçarela dispararem no mercado. Nessa perspectiva, para a Alibra, por possuirmos no portfólio produtos alternativos, esse cenário foi excelente", comemorou Paulo Micheleto Junior. Ele é gerente comercial de Food Service da Alibra, uma empresa brasileira especializada em ingredientes lácteos e não lácteos, misturas e substitutos de queijo para o mercado nacional de alimentos e bebidas, e também para o exterior.