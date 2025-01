Solidão pode aumentar proteínas no sangue relacionadas a doenças

O time de estudiosos calculou pontuações de isolamento e solidão para os participantes. No quesito isolamento, por exemplo, foi levado em consideração se a pessoa vivia sozinha e quantas vezes por semana ela tinha contato com outros ou participava de atividades sociais. Já a solidão recebeu uma avaliação subjetiva, com base no quanto o paciente dizia se sentir só.

175 proteínas foram associadas ao isolamento social e 26 proteínas associadas à solidão. Resultados também mostraram que 85% das proteínas da solidão estavam presentes em grandes quantidades em quem também estava isolado. Ao analisar os proteomas, os cientistas também avaliaram idade, sexo e passado socioeconômico.

As proteínas mais presentes nos indivíduos solitários eram justamente aquelas que causam inflamações e respostas imunes e antivirais. Elas também são responsáveis ou foram ligadas, em estudos anteriores, a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, AVC e morte precoce.

O grupo apostou na técnica de randomização mendeliana. O cálculo estatístico utiliza a variação em genes de função já conhecida para avaliar o quanto a exposição a uma condição pode levar a doenças. Assim, eles "afunilaram" os achados e chegaram a cinco proteínas cujo excesso seria causado pela solidão: GFRA1, ADM, FABP4, TNFRSF10A e ASGR1.

Na etapa seguinte, os cientistas investigaram os dados da saúde dos participantes por 14 anos. Mais da metade das proteínas da solidão estavam ligadas a casos em que os pacientes desenvolveram de fato doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, derrames cerebrais ou já morreram.

"Hormônio do amor" em jogo

Uma das proteínas produzida em maior quantidade como resultado da solidão foi a ADM. Estudos anteriores já demonstraram que ela tem um papel importante na regulação de hormônios do estresse, além de outros hormônios sociais como a ocitocina, também conhecida como "hormônio do amor" — uma substância produzida durante relações sexuais, no trabalho de parto e em situações de intimidade, reduzindo a tensão e melhorando o humor.