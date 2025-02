Pouco acesso à educação afeta memória no Brasil, mas saúde mental também

No geral, saúde mental foi o que mais impactou

Em todos os países, fator de risco mais importante para a perda de cognição foram sintomas de saúde mental. Educação, o país em que se vive, níveis de atividade física, consumo de álcool, quedas, condições socioeconômicas, isolamento, idade e fumo vieram em seguida, em ordem do maior risco para o menor.

Educação e cuidados com saúde mental são estratégias de prevenção. O Brasil ainda possui um dos maiores índices de deficiência associadas a transtornos mentais do mundo, por isso os cientistas ressaltaram que a educação e a qualidade da saúde mental sejam priorizadas como estratégia de prevenção de doenças cerebrais no sistema de saúde pública. Exercícios físicos também foram considerados como um item de alta prioridade.

O que a escolaridade tem a ver com a demência? Pesquisas anteriores apontaram que estudar ajuda o cérebro a desenvolver mais sinapses, as ligações entre neurônios que passam informações. Mais ligações aumentariam a reserva cognitiva, ou seja, a habilidade do cérebro de lidar com danos ao seu funcionamento. Além disso, pessoas com maior acesso à educação tendem a ser melhor informadas sobre fumo, álcool, diabetes etc., e podem fazer escolhas mais saudáveis.

Estudo tem limitações, reconheceram pesquisadores. As origens mais diversas da nossa população (que recebeu migrantes de diferentes partes do globo), o fato de os brasileiros estudados serem mais jovens, em média, do que as populações de outros países, e o fato de respostas serem potencialmente tendenciosas em entrevistas foram apenas algumas das ressalvas apontadas pelos cientistas, que reconhecem que é preciso estudar mais de perto as características únicas da nossa população — e como envelhecem.