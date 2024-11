Ama um cochilinho à tarde? Sono diurno pode indicar que demência vem aí

Pessoas idosas com sonolência excessiva ao longo do dia podem ter um risco maior de desenvolver uma síndrome pré-demencial, apontou um estudo publicado no dia 6 de novembro na revista científica Neurology. A condição, chamada de SRCM (Síndrome do Risco Cognitivo Motor), é caracterizada por lentidão de marcha e queixa cognitiva em pessoas que não têm o diagnóstico prévio de demência e que ainda conseguem fazer as atividades básicas de vida diária.

Como estudo foi feito

Especialistas analisaram o andar de 445 adultos em esteiras anualmente, de 2011 a 2018. A média de idade dos pacientes era de 75,9 anos. Além disso, foram coletados dados sobre a qualidade e a quantidade do sono de cada um sempre nas duas semanas anteriores à avaliação na esteira.

Análise foi baseada no índice de qualidade de sono de Pittsburgh. A lista do índice inclui desde tempo que se leva para adormecer, passando pela duração e eficiência do sono (proporção do total de horas dormidas em relação ao total de horas na cama), até disfunção diurna (ter dificuldade de se manter acordado durante atividades ou se sentir menos entusiasmado para finalizar tarefas).