Existe uma explicação para sensação de déjà-vu?

O déjà-vu é a sensação de que uma cena ou experiência que se está vivendo nesse momento já aconteceu. Estima-se que 97% das pessoas já tenham experimentado algo do tipo. Habitualmente, ele não indica gravidade, mas pode sinalizar algumas doenças, como epilepsia ou ansiedade generalizada.

Apesar de a causa do fenômeno ainda ser uma incógnita, sabe-se que ele tem relação com a memória. Quando o déjà-vu acontece, há uma ativação de regiões do cérebro envolvidas com o processamento das lembranças, como o hipocampo, localizado no lobo temporal.

Uma pesquisa publicada no periódico The Quarterly Journal of Experimental Psychology em 2016, por exemplo, revelou que a sensação ocorre quando o cérebro manda sinais para ver se houve algum tipo de "erro de memória". Isso significa que o fenômeno é nosso cérebro verificando se houve alguma incoerência entre o que realmente vivemos e o que achamos que vivemos.