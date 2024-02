Elas contam como é gravidez quando se tem epilepsia; veja riscos e cuidados

Pós-parto e amamentação trazem mais desafios

Se, por um lado, há muito receio da gestação em mulheres com epilepsia, por outro, é o pós-parto e o puerpério que representam desafios tão ou mais intensos do que a gravidez. Além da flutuação hormonal, que influencia no físico e na saúde mental das puérperas, a privação de sono típica desse período pode desencadear crises epilépticas em quem tem a doença.

Por isso, é importante que a mulher mantenha o acompanhamento frequente com os médicos. "Há um risco maior de mudança na frequência de crises convulsivas no puerpério", afirma Elisa Braun Rizkalla, neurocirurgiã da rede de clínicas AmorSaúde, parceiras do Cartão de TODOS, de Imperatriz, no Maranhão.

A especialista lembra ainda que o pediatra que acompanha o recém-nascido deve ser informado sobre as medicações de uso contínuo da mulher, já que as medicações podem passar para o bebê por meio do leite materno.

Esse era o maior medo da fisioterapeuta Juliane. "Minha mãe já havia tido uma experiência difícil com amamentação e eu associei esse medo com o das medicações fazerem mal para o bebê", afirma. No entanto, ela conseguiu amamentar por um ano e um mês sem nenhum problema, mesmo fazendo uso das medicações.

No caso da jornalista Tainá, durante o puerpério, ela descobriu um tumor na hipófise que influenciava na produção de prolactina, o hormônio responsável por induzir a produção de leite. Por isso, ela parou de amamentar o filho com quatro meses.