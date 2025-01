8 sinais de que você encontrou o amor de sua vida, segundo a ciência

"Não se deve perder a individualidade, mas deixamos a vida totalmente independente para dividi-la com alguém, e esse alguém importa, deve ser relevante e levado em consideração. Se não for assim, melhor manter uma vida de solteiro", ressalta Luciana Oliveira, psicóloga especialista em TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental).

"Existe um lado mais racional dentro dessas dinâmicas onde devem ser sempre realizados combinados, onde existe o respeito à individualidade do próximo, mas que esse próximo não esqueça também do nós", complementa Yuri Busin, psicólogo, mestre e doutor em neurociência do comportamento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em psicologia positiva e TCC pela PUC-RS.

Um estudo do Departamento de Psicologia da Universidade do Texas (EUA) observou que parceiros em relações estreitas costumam optar pelo uso do pronome "nós" ao invés de "eu", o que denota uma identidade compartilhada. Isso sugere um vínculo emocional sólido.

3. Vocês se colocam no lugar do outro

A empatia é um pré-requisito para construir um amor. "Colocar-se no lugar do outro promove compreensão e reduz conflitos, porque permite enxergar a situação pela perspectiva do parceiro. Isso tudo dentro dos limites onde os dois têm voz e vez na relação, é uma via de mão dupla", afirma Oliveira.

Pesquisadores da Universidade Estadual de San Diego e Universidade da Califórnia (EUA) conduziram um estudo com 374 casais que moram juntos, mas não são casados, para entender a relação entre empatia e qualidade do relacionamento romântico. O estudo sugere que a falta de empatia entre casais coabitantes, incluindo a falta de simpatia, sensibilidade, compreensão e compaixão, pode se traduzir em menor qualidade de relacionamento, incluindo menor satisfação no relacionamento, amor pelo parceiro e amor percebido pelo parceiro.