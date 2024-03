Já não transa mais com o seu parceiro? Será que isso é sempre um problema?

Muitas pessoas acreditam que amor e sexo andam lado a lado, que um não existe sem o outro. Por isso, quando o desejo sexual diminui, alguns casais acabam se separando. Mas afinal: é possível recuperar as faíscas mesmo após anos juntos? Como evitar que o tesão desapareça por completo?

"É importante a gente entender que amor e sexo são questões completamente diferentes, mas, quando juntas, só se intensificam. Às vezes, uma pessoa vai amar muito a outra, mas o desejo não será na mesma intensidade. Outras vezes, o vínculo afetivo é ainda mais forte que o tesão", explica a sexóloga e psicóloga Marina Vasco, pós-graduada pela SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana) e que trabalhou no ProSex (Programa de Estudos em Sexualidade) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP por 15 anos.

"Se uma relação amorosa é baseada no tesão do início, ela está fadada a acabar. No começo de um namoro, você não precisa de muito estímulo para sentir prazer. Já, ao longo do tempo, você vai precisar trabalhar cada vez mais para ter esse mesmo desejo. Se o sexo for tão importante quanto o amor em um relacionamento, você pode se decepcionar, porque eles nem sempre vão coexistir", completa a especialista.