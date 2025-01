Suplemento de vitamina D agora é recomendado a crianças e adolescentes

A vitamina D é composta por cinco formas (D1, D2, D3, D4 e D5), sendo a D3 a mais importante para o corpo. Cerca de 80 a 90% da vitamina D3 no organismo é produzida pela exposição ao sol, quando a pele absorve os raios UVB. O restante vem de alimentos e suplementos, estes últimos indicados por um profissional de saúde.

Ela desempenha diversas funções importantes, como aumentar a absorção de cálcio no intestino, essencial para a saúde óssea. Sem ela, apenas 10 a 15% do cálcio ingerido é absorvido. Também é fundamental para o sistema imunológico, função muscular e saúde do pâncreas, reduzindo o risco de diabetes. Auxilia no combate a doenças autoimunes, controla a morte celular, prevenindo alguns tipos de câncer, como os de mama e próstata, e contribui para a redução e controle da pressão arterial, beneficiando a saúde cardiovascular.

Como tomar sol para adquirir vitamina D

Imagem: iStock

Os raios UVB iniciam reações na pele que convertem a "pré-vitamina D3" em vitamina D3 ativa. A recomendação é tomar sol por 15 a 20 minutos diários, sem filtro solar, considerando fatores como tonalidade da pele, estação e horário, com orientação de um especialista. A produção de vitamina D é maior entre 10h e 16h, mas esse horário é arriscado devido ao aumento do risco de câncer de pele. Fora desse período, ainda é possível estimular a produção.

Alimentos com vitamina D3

Salmão;