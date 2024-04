Existe relação entre falta de vitamina D e infertilidade?

Não existe ainda um consenso científico sobre a relação do baixo nível de vitamina D no organismo com a infertilidade. Mas algumas pesquisas indicam que a fertilidade de homens e mulheres pode sim ser afetada pela deficiência do hormônio.

No caso delas, alguns estudos mostram que a vitamina D está envolvida na regulação dos hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona, essenciais para a ovulação e implantação do embrião. Além disso, a vitamina D desempenha um papel no desenvolvimento adequado dos óvulos e na saúde do revestimento uterino, onde o embrião se implanta.

Já entre os homens, a falta de vitamina D suficiente no organismo pode levar a uma menor motilidade nos espermatozoides —esse movimento é fundamental para que possa ocorrer o encontro e a fecundação dos gametas.