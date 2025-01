Ele pesava 200 kg e hoje é fisiculturista: 'Duvidaram de mim'

O peso também afetava suas relações. "Perdi a virgindade aos 29 anos, porque só tentei me relacionar com alguém no final do meu processo de emagrecimento, depois de modificar a parte social. Eu tinha síndrome do pânico, só conversava com as pessoas pela internet."

Para ele, o ganho de peso está relacionado também com episódios depressivos, traumas, pressão social e problemas familiares, não só ingestão excessiva de calorias. A vivência conturbada o fez pensar em suicídio, mas, aos 21 anos, ele teve um chacoalhão da vida.

Já vinha sentindo taquicardia em repouso e o coração bater forte no peito, até que um pico de pressão de 27 por 12 o levou ao hospital, quase a um AVC.

"A médica disse que eu precisava parar, senão não ia passar dos 30 anos. Isso me deu um estalo", lembra. Ali, ele queria viver.

No mesmo ano, passou em um concurso público e estava com medo de não ser aprovado no exame admissional devido ao peso. Foi mais um motivo para buscar a transformação, que não começaria pelo corpo.

'Falei que seria fisiculturista'

Foi em 2016 que Leonardo decidiu mudar e procurar ajuda. Como já tinha tentado emagrecer diversas vezes sem sucesso, entendeu que, primeiro, precisava cuidar da mente. Diagnosticado com depressão e ansiedade, fez psicoterapia e tomou remédios psiquiátricos.