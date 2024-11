Estigma a transtorno mental: será que obesidade é uma doença psiquiátrica?

Já propuseram incluir tipos de obesidade no DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Um editorial publicado no American Journal of Psychiatry em 2007 argumentou, entre outros aspectos, que o consumo compulsivo de alimentos é um paralelo com os sintomas para abuso de substâncias e dependência de drogas.

Obesidade e quadros depressivos têm aspectos biológicos comuns. Ciclos circadianos alterados, resistência à insulina, microbiota intestinal alterada e status inflamatório modificado foram citados por Adriano Segal, responsável pela área de psiquiatria no ambulatório de obesidade e síndrome metabólica no serviço de endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Quanto maior for a gravidade da obesidade, maior a prevalência de quadros psiquiátricos. Adriano Segal, psiquiatra

O tratamento da obesidade impacta o sistema nervoso central. Estudos observacionais apontam que mudar o estilo de vida, indicado para emagrecer, reduz parâmetros inflamatórios, sintomas de esquizofrenia, episódios de depressão e transtorno bipolar.

O conteúdo dos alimentos pode afetar a saúde do cérebro. Dieta rica em gordura diminui a diversidade da microbiota intestinal, aumenta a inflamação em todo o corpo, inclusive no cérebro, levando a ansiedade, depressão e redução das capacidades cognitivas.

Exercícios físicos têm impacto positivo nas duas condições. "Muitos estudos mostram que a atividade física pode impedir, em parte, o problema instalado da obesidade, melhorar processos cognitivos, a memória, tem efeitos analgésicos, antidepressivos e induz sensação de bem-estar", diz Segal.