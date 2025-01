Quais sinais psicológicos podem indicar deficiência de ômega 3?

Ácido eicosapentaenoico, ou EPA: contido nos peixes;

Ácido alfalinolênico, ou ALA: gordura de fonte vegetal encontrada na linhaça, chia e oleaginosas (nozes e castanhas), além de algas. Embora esta variedade possa ser convertida nos dois primeiros, estes são os mais indicados;

Ácido estearidônico: presente nos óleos de prímula, borragem, echium —somente disponíveis em forma de suplemento.

Você encontrará nas prateleiras do supermercado produtos como sucos, margarinas, iogurtes e até ovos com ômega 3. Não há restrição para esses alimentos, mas é preciso lembrar que eles não devem ser a única fonte desse ácido graxo na sua dieta. Alimentos enriquecidos apenas ajudam na estratégia de ter mais opções dessa gordura disponíveis no seu cardápio.

Sinais de sua falta no organismo