Quais os sinais do transtorno de personalidade borderline e como tratar?

Mudanças frequentes de humor, impulsividade e instabilidade nas emoções e nos relacionamentos estão entre as características do TPB (Transtorno de Personalidade Borderline). A pessoa com esse diagnóstico geralmente apresenta uma hipersensibilidade em suas relações e um medo intenso de abandono.

"É um padrão de personalidade que se mostra diferente da maioria das pessoas de um modo geral. Esses indivíduos vivem relacionamentos intensos e instáveis com características impulsivas, rompantes ou oscilações de humor muito bruscas e intensas", explica o psiquiatra Ricardo Jonathan Feldman. "Com isso, surgem problemas de relacionamento interpessoais e de autoimagem."

Outros características e sinais incluem: