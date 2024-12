Precisamos mesmo dormir 8 horas? Veja 9 mitos e verdades sobre o sono

Imagem: iStock

Quando a pessoa dorme de barriga para cima, a gravidade atua sobre a língua. A base do órgão é empurrada para trás em direção à faringe e obstrui parte da via aérea. Como resultado, o sono se torna mais "despertável", diz Leticia Soster.

3. Verdade: Dormir com as luzes acesas atrapalha a qualidade do sono

A escuridão estimula a liberação do hormônio melatonina, que induz o sono. Quando há luzes ou telas ligadas é como se houvesse a indicação para o cérebro de que ainda é dia e, por consequência, a melatonina é bloqueada.

Há outros fatores que levam ao sono mesmo com a claridade, como o cansaço. Mas com as luzes acesas, a liberação da melatonina levará mais tempo, já que com os olhos fechados haverá menos luz. "A pessoa vai ter pouco tempo de sono com melatonina", explica a médica.