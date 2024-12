8 coisas que atrapalham sua noite de sono e talvez você não saiba

A recomendação é evitar bebidas com essa substância até pelo menos seis horas antes de dormir. Algumas pessoas, no entanto, têm uma sensibilidade tão grande à cafeína que já sentem os efeitos dela se a ingestão ocorrer no início tarde; então, vale ouvir o próprio corpo e ficar atento se isso acontece com você.

5. Fazer uma refeição pesada no jantar

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Fazer refeições muito volumosas, ingerir alimentos gordurosos ou comer coisas muito apimentadas pode causar uma sensação de desconforto —o famoso "peso no estômago".

À noite, esse tipo de refeição atrapalha a qualidade do sono pois, em vez de se concentrar totalmente na recuperação do organismo enquanto você dorme, o corpo precisa se preocupar também com o processo de digestão. "Claro, afinal, toda essa comida precisa ser digerido", explica Scocca.

Além disso, quem sofre com refluxo gastroesofágico pode piorar a condição e sentir queimação e azia ao se deitar, o que também prejudica o descanso.