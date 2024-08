Só dorme com luz acesa? Veja dicas para não prejudicar seu sono

"Estudos têm demonstrado que o uso de óculos que bloqueiam a luz azul previne a diminuição da produção de melatonina induzida por esse tipo de iluminação. Então, pessoas que não conseguem ficar sem usar o celular ou o computador antes de dormir (o que também é prejudicial) podem investir neles", sugere Laís Berro. Porém, ela acrescenta que qualquer luz artificial pode prejudicar o sono.

Nem luzes pequeninas, de aparelhos em modo stand-by, de espera, escapam. "Com os olhos fechados, as pálpebras bloqueiam boa parte da luz, mas ainda assim é possível perceber se está acesa. Essas de eletrônicos podem incomodar bastante e até gerar impacto psicológico, por isso sugiro cobri-las à noite com fita isolante", comenta o oftalmologista Leonardo Marculino, do Hospital Cema (SP).

Pode ser necessário tratamento

Imagem: iStock

Quando não se consegue dormir no escuro de jeito nenhum, a ponto de ter pesadelos, despertares em pânico ou sensações de mal-estar, atrapalhando inclusive o sono de outras pessoas que estejam no quarto, é recomendável buscar orientação médica e considerar fazer psicoterapia, para lidar com esse problema.