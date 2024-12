Tipo de tuberculose pouco conhecido ataca aparelho urinário e genitais

Os sintomas começam a aparecer quando o bacilo de Koch alojado no rim consegue chegar à bexiga, provocando incômodos para urinar semelhantes aos de uma infecção urinária comum (cistite). A tuberculose urinária pode provocar a destruição dos rins e a diminuição de capacidade de bexiga, fazendo com que o paciente precise urinar muitas vezes durante o dia e à noite, sempre eliminando pequenas quantidades de urina e com muita dor.

Por ser uma infecção, essa doença pode ser curada com o tratamento correto, que dura, no mínimo, seis meses com o uso diário de medicamentos específicos que são disponibilizados de forma gratuita nos postos de saúde.

O abandono do tratamento antes do prazo recomendado pode causar a permanência da doença, e com bacilos mais resistentes.

É importante procurar um médico e ser disciplinado no uso das medicações até o final do tratamento recomendado.

A tuberculose geniturinária tem incidência entre 7,1% e 15% dos casos de doença pulmonar.

Fatores de risco e sintomas

Diabetes, tabagismo e doenças que diminuem a imunidade (como Aids) podem facilitar a infecção pelo bacilo de Koch. A doença é mais comum entre os homens, além de pessoas em situações vulneráveis como profissionais de saúde, pessoas em situação de rua e indivíduos privados de liberdade.