Casos de herpes genital aumentam; o que você precisa saber sobre a doença?

Para evitar a disseminação do herpes genital e de outras DSTs, pratique sexo seguro, principalmente se você não tiver certeza da saúde sexual do seu parceiro. Você precisa usar um método de barreira, como preservativos, para se proteger contra as DSTs (um contraceptivo, como a pílula, não funciona). Isso inclui o sexo oral.

Como o herpes agora é tão comum, o teste geralmente não é incluído como parte de check-ups de saúde sexual regulares, exceto em circunstâncias específicas, como durante a gravidez ou episódios graves.

Portanto, é aconselhável não baixar a guarda, mesmo que o seu parceiro insista que recebeu tudo limpo em um check-up recente.

Se houver lesões de herpes ao redor dos órgãos genitais, evite totalmente o sexo. Mesmo os preservativos não são totalmente eficazes nesses momentos, pois as áreas expostas ainda podem transmitir a infecção.

Praticar sexo seguro pode ajudar a evitar a disseminação do herpes. cottonbro studio/Pexels