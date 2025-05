Desespero noturno: o que é paralisia do sono, que impede pessoa de se mexer

Em muitos países, a sensação de ter uma presença de outro mundo durante a paralisia do sono é tradicionalmente associada a alguma lenda.

No Brasil, o folclore conta a lenda da Pisadeira, uma mulher que sai de seu esconderijo para pisar no peito da pessoa adormecida. No Japão, a aparição é associada a um deus budista. No Canadá, a paralisia do sono é interpretada como ataques de "xamã ou espíritos malévolos".

Fonte: Dalva Poyares, neurologista e especialista em medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono.

*Com reportagem de janeiro de 2023