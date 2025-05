Reta final: Raimundo realiza o último sonho da vida em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (16) de "Garota do Momento" (Globo), após saber que Ronaldo (João Vitor Silva) viajará com Camila (Caroline Dallarosa) para esquecer Bia (Maisa), Raimundo (Danton Mello) encontra um teste de gravidez com Lígia (Palomma Duarte).

A notícia pegará o publicitário de surpresa, mas o deixará extremamente feliz ao saber que terá um quarto filho. O casal se reconciliará de uma vez por todas na reta final, reunindo novamente a família separada no passado.