Doenças renais crônicas podem afetar pele, cabelo e unhas; veja sinais

Os cabelos dos pacientes com insuficiência renal são, normalmente, mais ressecados, quebradiços e predispostos à queda.

Isso ocorre em função da atrofia das glândulas sebáceas e do acúmulo de alguns metabólitos, normalmente eliminados pelos rins, nas células da raiz dos cabelos.

As alterações metabólicas decorrentes da doença renal e do seu tratamento, afetam direta ou indiretamente a saúde dos fios e do indivíduo como um todo. Geralmente, há acúmulo de toxinas, alterações do pH sanguíneo, hormonais e na absorção de algumas vitaminas, além de desidratação.

Tratamentos indicados

Pessoas com problemas renais e alterações cutâneas devem realizar tratamento e acompanhamento com um nefrologista e um dermatologista.