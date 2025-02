Treinou pesado e fez xixi preto? Esforço muscular intenso pode ser perigoso

Quais os outros sintomas? Além da cor do xixi, os sintomas mais comuns incluem fraqueza, dor muscular intensa, inchaço, náusea, vômito, falta de ar, dor abdominal e palpitações. Podem ocorrer complicações como arritmias, alterações neurológicas, insuficiência respiratória e lesão hepática.

Desidratação agrava risco. Treinar pesado não necessariamente significa que você desenvolverá a condição. As pessoas com maior risco de desenvolver rabdomiólise são aquelas desidratadas, expostas a calor intenso e com baixa aptidão física. Homens e indivíduos com IMC acima de 40 kg/m² são mais afetados.

Diagnóstico e como evitar

Dosagem de CPK no sangue. O diagnóstico da rabdomiólise é feito principalmente por meio de exames laboratoriais, como a dosagem de creatinofosfoquinase (CPK) no sangue. É importante buscar ajuda médica o mais rápido possível ao suspeitar da doença.

Casos mais graves exigem transplante de rim. A maioria dos casos de rabdomiólise tem boa recuperação. Porém, em situações mais graves, pode haver lesão renal irreversível, levando à necessidade de diálise ou transplante renal.

Prevenção está ligada a respeitar os limites físicos. A falta de respeito ao condicionamento físico do indivíduo, tanto em termos de intensidade quanto de volume de treinos, pode levar ao desenvolvimento da rabdomiólise.