Trepanação: procedimento feito em Lula já foi usado para 'tirar demônios'

Este tipo de cirurgia é utilizado para tratar diversas condições neurológicas. Entre os cenários em que o procedimento pode ser indicado, estão casos de tumores cerebrais, hemorragias intracerebrais —como a de Lula —, lesões traumáticas, infecções e malformações vasculares. A hemorragia recente do presidente é decorrente de uma queda em outubro deste ano. Na ocasião, caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e precisou levar cinco pontos. Segundo os responsáveis pelo caso, Lula está estável.

A trepanação e o exorcismo

A trepanação já foi vista como a solução para vários tipos de doenças, principalmente aquelas encaradas como transtornos mentais. De acordo com a BBC, a técnica era usada na pré-história e na Antiguidade para "eliminar os maus espíritos e demônios do paciente".

À época, acreditava-se que os demônios que causavam a dor em questão sairiam do corpo do paciente por meio dos buracos feitos no crânio. Só mais tarde foram descobertas vantagens terapêuticas práticas no procedimento.

As eventuais "manifestações demoníacas" eram motivo suficiente para que o paciente fosse submetido à trepanação. Crânios com perfurações que indicam a realização do procedimento já foram encontrados ao redor do mundo, como no Peru e na França.