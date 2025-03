'Comia fiapo de toalha': síndrome da pica faz ingerir coisas incomestíveis

No início da fase alimentar, por volta de quatro a seis meses, as crianças começam com um dos sinais iniciais de prontidão alimentar, que é pegar tudo e levar a boca. É uma forma de explorar o mundo. As crianças são naturalmente curiosas e a boca acaba sendo a porta de entrada para novas descobertas e explorar tudo que está ao seu redor.

É normal que crianças de até dois anos coloquem coisas na boca, portanto, o comportamento geralmente não é considerado um transtorno até essa idade.

Família e pediatra devem ficar em alerta se a criança come itens não alimentares e tem feito isso há pelo menos um mês, o comportamento não é normal para a idade ou estágio de desenvolvimento da criança ou a criança tem fatores de risco para pica, como atraso do desenvolvimento, transtorno comportamental ou déficit de desenvolvimento cognitivo.

Alotriofagia afeta grávidas, que começam a ter vontade de ingerir coisas que não são alimentos Imagem: globalmoments/Getty Images/iStockphoto

Grávidas e déficit nutricional

Além das crianças, o transtorno também pode ser frequente em mulheres grávidas e pessoas com déficit de vitaminas e minerais de diferentes faixas etárias, ou ainda quem tem comportamentos característicos de depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e esquizofrenia.