Eventos de fim de ano minam sua bateria social? Saiba por que isso acontece

Extrovertidos e introvertidos: a diferença

As pessoas extrovertidas buscam a socialização como uma recarga de energia emocional. Já as introvertidas sentem-se drenadas nessas mesmas situações.

É importante ressaltar, entretanto, que este não é um processo universal: uma pessoa extrovertida pode se sentir "sugada" em socializações específicas, como em uma reunião do trabalho, e se sentir motivada ao sair depois do expediente com amigos. Uma pessoa introvertida pode sentir vontade de participar do happy hour da empresa, mas não se sentir à vontade caso tenha que lidar com clientes, por exemplo.

Independente da situação, é necessário avaliar se essa bateria social baixa ou drenada está sendo um problema para a vivência do sujeito e dos demais. Um dos principais fatores de alerta de um esgotamento crítico pode ser notado quando a pessoa abre mão de laços importantes em seu cotidiano por não se sentir capaz de manejar as interações sociais necessárias naquele contexto.

Pessoas introvertidas costumam ter mais dificuldade para manejar interações sociais Imagem: iStock

Como recuperar as energias?

Como as variações na "carga" da bateria social são muito individuais, as maneiras de recarregar essa energia também serão. O autoconhecimento é a chave para sabermos o que melhor funciona para cada um de nós: algumas pessoas recarregam sua energia com atividades físicas, outras meditando ou se conectando com a arte. No entanto, há algumas alternativas que podem auxiliar no manejo da maioria dos casos.