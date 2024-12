O ano passou voando? Entenda o que te dá essa sensação sobre o tempo

Por que envelhecer parece acelerar o tempo? A percepção de tempo pode parecer mais curta com o passar dos anos. No entanto, estudos recentes indicam que isso está mais ligado ao estado emocional do que à idade. Pesquisadores Sylvie Droit-Volet e John Wearden apontam que uma rotina monótona, com poucos acontecimentos marcantes, faz com que os dias "passem voando".

Como usar o tempo com sabedoria

Planeje suas tarefas. Crie uma lista realista e priorize o que é essencial.

Crie uma lista realista e priorize o que é essencial. Desacelere quando possível. Evite compromissos seguidos para reduzir o estresse.

Evite compromissos seguidos para reduzir o estresse. Desconecte-se. Estabeleça limites para o uso da tecnologia e dedique tempo ao lazer.

Estabeleça limites para o uso da tecnologia e dedique tempo ao lazer. Aprecie os detalhes. Valorize momentos simples e conecte-se com o presente.

Aceitar a passagem do tempo e usá-lo de forma consciente pode trazer mais satisfação e tranquilidade. Como diz a professora de filosofia Dulce Critelli: "somos um tempo que se gasta".

Fontes: Marcelo Salvador Caetano, professor de neurociência; psicóloga Mariângela Savoia; professora Lidia Weber e psicóloga Raquel Cocenas.

*Com informações de matéria de julho de 2020