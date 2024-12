Suco de inhame com limão: por que você deveria começar a tomar hoje mesmo

Imagem: joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto

Consumir limão com regularidade ajuda a retardar a digestão de açúcares e amidos e auxilia no funcionamento intestinal. Isso porque o alimento contém pectina, que é uma fibra solúvel.

O suco de limão também estimula a produção de enzimas digestivas e a bile, que é uma substância produzida pelo fígado e ajuda na digestão de gorduras.

Diversos estudos científicos são realizados para comprovar que o limão ajuda no controle do peso. Sabe-se que consumir frutas ricas em flavonoides contribui com uma menor ingestão de alimentos e diminuição de gorduras e estresse oxidativo.

Receita de suco de inhame com limão

Ingredientes