O que acontece no seu corpo quando você toma água com limão todo dia

O excesso desses radicais está associado a disfunções celulares. A longo prazo, tal desequilíbrio pode levar a doenças crônicas.

Esse superpoder antioxidante chamou a atenção dos pesquisadores interessados em prevenir doenças associadas à deterioração das células, como o câncer e as doenças cardiovasculares como o infarto e o AVC (acidente vascular cerebral).

No caso do câncer, até o momento, os resultados da maioria dos estudos sugerem que a suplementação de vitamina C, sozinha ou com outros nutrientes, não traz benefício.

O mesmo acontece com as doenças cardiovasculares: os estudos hoje disponíveis não foram consistentes nas conclusões sobre o efeito de proteção e redução do aparecimento delas ou da mortalidade nesses quadros. Os dados são do Instituto Nacional de Saúde (EUA).

Você previne os incômodos da gripe

Para funcionar como devem, as células de defesa do corpo —os linfócitos— precisam da vitamina C. Daí nasceu a fama de ela proteger contra doenças como a gripe e os resfriados que foi parcialmente desbancada pelas evidências científicas atuais.