'Meu coração dava uns trancos, e um aparelho com IA ajudou a diagnosticar'

O TRAdA é como um holter, pequeno e discreto, que fica instalado 24 horas por dia no paciente, de sete a 15 dias, dependendo da necessidade. Ele acompanha a todo tempo o comportamento cardíaco do paciente. Junto com o TRAda, vem um pequeno aparelho, semelhante a um celular, onde quem usa pode notificar sintomas. Ao monitorar os batimentos cardíacos e os sinais elétricos do coração, o aparelho usa algoritmos de IA para identificar potenciais eventos de arritmia em tempo real.

O hospital tem um monitoramento em tempo real e, se detectar algo grave, os profissionais da saúde podem entrar em contato com a pessoa imediatamente. A partir de então, podem solicitar uma ambulância ou pedir que ela vá para o pronto-socorro. O aplicativo passou por três fases clínicas de desenvolvimento, com 253 participantes.

O TRAdA pode ajudar na diminuição de gastos com tratamentos complexos e terá valores acessíveis, mesmo para o SUS, diz o diretor da divisão de cirurgia cardiovascular do Instituto do Coração e vice-presidente do conselho da instituição, Fabio Jatene. Como ele ainda não está disponível, não há referência de preço.

Desenvolvemos a tecnologia visando disponibilizá-la ao mercado nacional e internacional. Pensamos também na viabilidade para o SUS, pois o InCor é uma instituição de saúde pública.

Fabio Jatene

Para Jatene, o TRAdA pode ajudar a salvar vidas. "De certo modo, a identificação precoce leva a uma intervenção preventiva, o que reduz o risco de morte evitável", diz. Ele espera que a tecnologia já esteja disponível no próximo ano. O Brasil registra 320 mil mortes súbitas anualmente por arritmias, segundo dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac).

Marco Antônio Gutierrez, diretor da unidade de tecnologia da informação do InCor, acredita que a inovação pode mudar a medicina cardiológica como conhecemos hoje. "Se o paciente faz uma cirurgia, vai para casa e começa a passar mal, precisa voltar para o hospital. Ele passa por todo o processo no PS, e, às vezes, vai demorar frente a um caso grave. Com o monitoramento, você tira esse paciente da fila e toma a ação mais rápida antes que o problema seja irreversível."