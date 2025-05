Isabel Fillardis sobre doença rara: 'Tenho cuidado minucioso com a pele'

"Demorei pra descobrir porque, na época, [ter essa doença] no rosto era muito raro. Conheci a Dra Kathleen através da mãe da Tais Araújo, cheguei lá bem deprimida, e ela falou 'não sei o que você tem, mas a gente vai descobrir'", relembra a atriz.

Depois de uma "biópsia dolorida", já que sua pele estava inflamada, amostras da pele de Isabel foram encaminhadas para a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), segundo ela. "Lá, descobriram que já tinham dois casos da doença, o que me ajudou no meu diagnóstico".

Ao longo do tratamento, a atriz disse que também descobriu que a condição é autoimune e tem um componente emocional envolvido: "É um tratamento que também me levou a cuidar da minha cabeça, pra entender qual foi o gatilho que abriu a caixa de pandora. Fui puxando o fio pra chegar na mulher que está aqui hoje".

Atualmente, ela afirma que a doença está controlada, mas os cuidados com a pele continuam.

Sou muito alérgica, o aparecimento do líquen me trouxe várias outras questões. (...) Foi uma jornada difícil, continua sendo um cuidado minucioso que tenho com minha pele. Não cheguei à minha pele como era, ainda tenho algumas manchas. É um tratamento contínuo e, no início, é barra pesada: o laser dói até com anestésico. Isabel Fillardis

Menos harmonização, mais beleza

Isabel conta que, apesar de nunca ter sido fã de agulhas, as transformações de sua pele depois dos 40 fizeram com que ela decidisse fazer alguns procedimentos estéticos.