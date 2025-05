Vive cansado? Conheça 7 hábitos que podem estar por trás de tanta exaustão

Acordar exausto todos os dias e passar boa parte do tempo indisposto e sem energia não é normal. O que muita gente não sabe é que esse desconforto funciona como uma espécie de alarme que busca prevenir os efeitos colaterais do maior gasto de energia, mesmo entre pessoas consideradas saudáveis. Assim, cansaço não é doença, mas um sintoma associado a variados fatores do estilo de vida e alterações fisiológicas.

Na maioria das vezes, a solução para esse mal-estar reside em mudanças que tragam maior equilíbrio às atividades diárias. No entanto, quando a exaustão persiste, apesar dessas medidas, é hora de investigar as possíveis causas. Conheça, a seguir, os motivos mais comuns para esse cansaço.

1. Dormir mal