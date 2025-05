Fabiana Justus recebe carta de doador de medula anônimo; por que há sigilo?

Fabiana Justus disse que ficou emocionada ao receber uma carta da pessoa que doou medula para ela durante o tratamento de leucemia. Ela comentou que estava ansiosa por algum tipo de contato com o doador, mesmo sem ainda poder saber a identidade dele. As únicas informações que sabe são que ele mora nos EUA e tem 25 anos.

Por que precisa de sigilo?

Existe uma política de proteção e confidencialidade entre doador e receptor. O Redome (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea) é o órgão responsável pelo fluxo de doação de medula e por intermediar o contato entre as partes quando for possível e houver consentimento de ambas.

A regra preza pela privacidade dos envolvidos, mas não só entre eles. Conforme a diretriz, "a confidencialidade existe com o intuito de proteger a privacidade do par doador e receptor de contato e abordagem indesejada oriunda de qualquer parte (família, sociedade, mídia etc.), evitando pressões para a doação se efetivar e a comercialização da doação, bem como chantagem emocional e financeira".