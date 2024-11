Máquina com emoção e resumo do dia: o que esperar dos avanços da IA

Erin Taylor foi diagnosticada com esclerose aos 24 anos Imagem: IRENE G. RUIZ

De uma parceria entre a Lenovo, Scott Morgan Foundation e a ElevenLabs, nasceu um aplicativo capaz de replicar a voz, com o uso de um avatar extremamente realista.

"Antes dessa parceria, Erin precisaria de cinco horas de estúdio e a gravação de cerca de 500 frases para conseguirmos replicar sua voz. Ela nunca conseguia gravar mais de 30 de uma única vez, porque ficava cansada. Era muito esforço", disse Lavonee Roberts, diretora-executiva da Scott Morgan Foundation, sobre uma mulher de 24 anos que já sofre com as limitações da doença e participou do evento.

Hoje, os pacientes precisaram de apenas um vídeo gravado com o celular, com a duração de dois minutos para clonar sua voz. A réplica é usada para reproduzir as frases, criadas no aplicativo da Lenovo, que pode ser comandando apenas com o uso dos olhos.

"Hoje eu consigo falar com meus filhos e dizer que os amo. Mas em breve, a esclerose múltipla vai levar minha voz", explicou Iomar Barrett, outro paciente diagnosticado com a doença esse ano. "A tecnologia é minha maior esperança. Com o avanço dela vou poder cantar parabéns para meus filhos e até brindar em seus casamentos."

No ritmo do coração