Ela nasceu com o coração do lado direito --e ele bate pelo Corinthians

Na publicação, o clube comentou a história.

Mirella nasceu com o coração do lado direito e, junto com sua família, sempre procurou camisas com o escudo do lado direito, mas nunca encontrou. Então, o Timão fez questão de presenteá-la com camisas exclusivas, com o escudo ao lado direito, o lado do seu coração.

Corinthians, em publicação nas redes sociais

Coração Corinthiano



Mirela nasceu com o coração do lado direito e, junto com sua família, sempre procurou camisas com o escudo do lado direito, mas nunca encontrou.



Então, o Timão fez questão de presenteá-la com camisas exclusivas, com o escudo ao lado direito, o lado do? pic.twitter.com/wsvfrdzqVA -- Corinthians (@Corinthians) November 13, 2024

O que é dextrocardia?

A causa da condição não está muito bem definida. O que os médicos já identificaram é que a dextrocardia ocorre no momento da embriogênese, o processo de desenvolvimento do embrião.

A grande maioria dos pacientes não tem doenças associadas. Em alguns casos mais raros, no entanto, as pessoas podem apresentar outras partes do corpo invertidas, condição conhecida como "situs inversos totales". Nesses casos, órgãos do abdome também apresentam inversões.