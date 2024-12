Treino funcional: 6 truques para turbinar a intensidade dos exercícios

Não é de hoje que o treino funcional —modalidade que busca melhorar a condição do corpo de maneira global e prepará-lo para tarefas do dia a dia ou para as necessidades específicas de um esporte— faz sucesso e atrai tanto atletas amadores quanto pessoas que buscam saúde e não gostam de musculação.

O treinamento funcional pode ser praticado dentro de casa, na quadra do condomínio, na praça ou em qualquer outro lugar, por ter uma gama de exercícios realizados apenas com o peso do corpo ou com acessórios simples.

Porém, como ocorre em qualquer treino, chega um momento em que nosso corpo se adapta aos desafios propostos pelos exercícios funcionais e é preciso aumentar a carga para seguir evoluindo no ganho de força, massa muscular, perda de gordura, agilidade, potência ou qualquer outra capacidade que você busca trabalhar. Mas como aumentar a intensidade do treino se nos movimentos com o peso do corpo não é possível elevar a carga?