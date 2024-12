6 exercícios para começar a fazer calistenia e definir os músculos em casa

É um dos exercícios mais completos para a parte superior do corpo. As flexões ativam principalmente o peito, os ombros e os tríceps. Além disso, o core (abdome, quadril e lombar) também trabalha para estabilizar o corpo durante o movimento.

Existem diversas variações do movimento além do tradicional. "Você pode começar o exercício na posição diagonal (flexão inclinada), com as mãos posicionadas em algo mais alto, como um banco, uma caixa ou uma barra. Se o movimento estiver difícil, apoie as mãos em algo ainda mais alto, como uma parede", ensina Júnior Britto, especialista em calistenia e professor e treinador de ginástica artística.

Como fazer?

Deite-se de barriga para baixo e posicione as mãos no chão na largura dos ombros, mantendo os pés juntos. Flexione os cotovelos e abaixe o peito em direção ao chão. Quando o tronco estiver próximo do solo, empurre os braços para voltar à posição inicial. Se achar difícil, faça com os joelhos apoiados no chão ou com as mãos apoiadas na parede (como na foto acima).

2. Agachamento