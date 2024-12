Não vai viajar? Veja 4 dicas para aproveitar o verão na cidade

Fazer exercícios logo ao acordar reduz o estresse e a ansiedade e melhora o humor. Em longo prazo, o exercício ainda minimiza o risco de doenças como diabetes, pressão alta, infarto, AVC, obesidade e alguns tipos de câncer.

Esta é a newsletter VivaBem. Inscreva-se gratuitamente para receber o boletim no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

2) Tome sol ao acordar

Use o começo das manhãs, quando o nível de radiação solar é mais seguro, para oferecer ao corpo o tempo de exposição necessário para produzir vitamina D.

A substância é importante para a saúde dos ossos, para a imunidade e até para a nossa saúde mental.

Na parte da manhã, segundo especialistas ouvidos por VivaBem, expor braços e pernas por 30 e 45 minutos, sem protetor solar, no mínimo três vezes por semana, já é suficiente.